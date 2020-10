De volle maan van 1 oktober: dít kun jij ervan merken

Een volle maan kan effect hebben op je lichaam en je gemoedstoestand. Je zou er slechter door kunnen slapen of je onrustig voelen. Maar de volle maan van 1 oktober brengt nog veel meer met zich mee.

En dit kun je daarvan merken.

De volle maan zal op donderdag 1 oktober staan in het teken van de Ram. Dat betekent niet dat de volle maan alleen effect heeft op mensen die Ram als sterrenbeeld hebben. Iedereen kan de gevolgen ervaren. Het betekent vooral dat de volle maan deze maand gepaard gaat met eigenschappen die bij het sterrenbeeld van de Ram komen kijken.

Zo zou het goed kunnen zijn dat je in de periode rondom de volle maan de neiging hebt om overdreven op dingen te reageren. Misschien schiet je sneller uit je slof dan normaal of word je emotioneel van de kleinste dingen. Balanceren met emoties is moeilijk in deze periode.

Rusteloosheid

En niet alleen op emotioneel vlak kun je heftiger en impulsiever zijn dan je van jezelf gewend bent, ook in je acties is dit te merken. Zo snak je op dit moment naar nieuwe uitdagingen en nieuwe ervaringen. Je stort jezelf op nieuwe projecten en houdt daarin weinig rekening met de mensen om je heen. Rust vinden lukt je op dit moment niet. Je wilt gaan en kunt maar moeilijk stilzitten.

Zon in Weegschaal

Wat deze volle maan extra moeilijk maakt, is dat de zon op dit moment in Weegschaal staat. Dit teken staat lijnrecht tegenover de Ram en dat zorgt voor een groot contrast. Waar de maan in Ram bezig is je te pushen, is de Weegschaal juist op zoek naar harmonie en rust. De Weegschaal is een stuk minder extreem en impulsief dan de Ram en wil juist rekening houden met alles en iedereen. Dat kan behoorlijk botsen in jezelf. Wat moet je nu? Je impulsen volgen of op zoek gaan naar wat meer rust in je leven? De botsing die je op dit moment ervaart door Ram en Weegschaal kan ervoor zorgen dat je je besluiteloos voelt en continu je beslissingen heroverweegt.

Besluiteloosheid

Die besluiteloosheid maakt deze volle maan niet makkelijk. De dagen voor en na een volle maan zijn namelijk bij uitstek geschikt om beslissingen te nemen en knopen door te hakken. Welke dingen wil je loslaten in je leven? Welke projecten laat je gaan? Of welke nieuwe uitdagingen laat je juist toe? En in welke contacten wil je minder tijd steken? Het is niet makkelijk om met contrasterende emoties dit soort beslissingen te maken. Het is dan ook aan te raden om voor jezelf duidelijk de voors en tegens van je beslissingen op te schrijven. Kun je dan nog steeds geen keuze maken? Vraag iemand die je goed kent om je te adviseren. Deze persoon weet ook welke beslissing jij zou maken als het geen volle maan is. Je eigen gevoel volgen is nu misschien niet zo heel betrouwbaar.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock.