Decemberzegels van 2019 over? Zo kun je ze ook dít jaar gebruiken

Dit jaar worden er veel meer kerstkaarten dan voorheen gestuurd, om elkaar zo van een klein lichtpuntje te voorzien in deze gekke tijd. Heb je nog decemberzegels over van vorig jaar? Dan kun je die ook dit jaar nog gewoon op de envelop gebruiken. En dat kan je flink wat geld schelen!

Met deze truc is het aanschaffen van een nieuwe set zegels niet nodig.

Het is vast een herkenbaar scenario: ieder jaar schaf je enthousiast meerdere velletjes decemberzegels aan, en elk jaar houd je weer een hele rits van die dure kerstzegels over. Maar in plaats van jaarlijks een nieuwe set te kopen, kun je de velletjes gewoon bewaren en de volgende december weer tevoorschijn toveren. En ja, dat geldt ook voor zegels van tíen jaar geleden.

Verschillende waarde

Decemberzegels hebben een iets lagere waarde dan een normale postzegel, de huidige zegels zijn namelijk 82 cent per stuk waard ten opzichte van de 91 cent die een normale zegel waard is. De kerstzegels uit 2008 en 2009 waren nog minder waard, namelijk 34 cent. En de zegels uit 2005 tot 2007 spannen de kroon: die zijn namelijk maar 29 cent per stuk waard. Nu is dat natuurljk te weinig om momenteel te gebruiken, maar je kunt de resterende waarde heel gemakkelijk op de envelop bijplakken.

Bijplakzegels

Hoe je dit doet? Het is heel simpel: via PostNL kun je zogenaamde bijplakzegels bestellen. Heb je bijvoorbeeld zegels over uit 2006? Dan zul je 57 cent moeten bijplakken om ze anno 2020 nog te kunnen gebruiken. En heb je zegels over uit 2009? Dan plak je dus 52 cent bij. Dit kan echter maar tot 6 januari, want daarna is de actie met decemberzegels voorbij. Daarna kun je de decemberzegels ook nog gebruiken, maar dan moet je iets meer bijplakken om tot de 91 cent van een normale postzegel te komen.

Bestellen

Maar weggooien, dat hoeft in ieder geval niet. De decembermaand is al duur genoeg, dus iedere manier om iets te besparen is mooi meegenomen, nietwaar? Mocht je nu direct van die handige bijplakzegels willen bestellen, dan kun je dat hier doen.

Zin om iets te knutselen? Deze kerstster staat prachtig in huis!

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Margriet, PostNL. Beeld: iStock