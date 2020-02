Zó decoreer je je interieur met het hippe ribfluweel

Het is tegenwoordig heel hip om de ‘ouderwetse’ stof ribfluweel aan je interieur toe te voegen, maar op welke manieren kun je dat het beste doen?

Ribfluwelen stoffen zijn al een tijdje terug in de mode, maar in plaats van als kleding zien we deze prachtige stof ook steeds vaker terug in het interieur. Ribfluweel kun je op verschillende manieren aan je aan je interieur toevoegen:

1. Bank

Je kunt gelijk groots uitpakken en kiezen voor een ribfluwelen bank. Het is helemaal van deze tijd en je straalt met zo’n bank gelijk gezelligheid uit. Dit komt doordat de stof ribfluweel voor een landelijke look zorgt.

2. Poef of stoel

Vind je een hele bank in ribstof net iets te ver gaan? Ga dan voor een leuke stoel. Ribfluweel is onwijs zacht, dus die grote, nieuwe stoel wordt sowieso je nieuwe favoriete plekje.

3. Katten- of hondenmand

Ben je nog op zoek naar een hippe katten- of hondenmand voor in huis? Dan is het ook heel leuk om voor een ribfluwelen exemplaar te gaan. Kijk maar:

4. Kussens

Wil je het subtiel aan je interieur toevoegen? Kies dan voor een kussen. Zo ga je toch met de trend mee, maar hoef je niet rigoureus een nieuwe bank te kopen. Heb je al een ribfluwelen bank? Dan is heel leuk om daar een kussen bij te kopen met dezelfde stof maar een andere kleur.

Zelf ook zo’n kussen aanschaffen? Hier vind je een mooi exemplaar:

