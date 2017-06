4 dingen om op te letten als je een nieuw dekbed koopt

Je nachtrust is heel belangrijk. Investeren in een goed dekbed dito. Maar hoe koop je in één keer raak? En wat voor soort vulling is nou het best?

Deze tips maken je jacht op een dekbed vast een makkie.

Of je nu voor een donzen, wollen of synthetisch en duur of goedkoop dekbed gaat: zolang je er lekker onder snurkt, is het goed. Maar volgens de Consumentenbond is het verstandig om op de volgende punten te letten.

1. Let erop dat de vakken in een donzen dekbed niet te groot zijn

Dons en veertjes kunnen verschuiven als het in grote vakken van een dekbed zit. Anders dan bij een synthetisch of wollen dekbed – deze vullingen verschuiven niet.

2. Bepaal of je een goed gesloten of juist meer open tijk wilt

Struggles met huisstofmijt? Dekbedden waarvan beweerd wordt dat ze ‘no mite’ zijn, bestaan eigenlijk niet. Wél helpt het om een dekbed met een goed gesloten tijk te kopen. Dit is het omhulsel van het dekbed, ofwel de stof die ervoor zorgt dat de vulling van het dekbed niet naar buiten komt. Donzen dekbedden hebben zo’n goed gesloten tijk: bij dit type is het namelijk belangrijk dat veertjes er niet doorheen kunnen prikken. Heb je liever een meer ventilerend dekbed? Dan is een synthetische of wollen variant een betere optie voor jou, waarbij de tijk wat meer open is – maar dus wel minder beschermt tegen huisstofmijt.

3. Controleer of je het dekbed zelf kunt wassen

Wil je toch gaan voor een ventilerend dekbed met een open tijk, maar wel die huisstofmijt weg krijgen? Dan kun je het dekbed wassen op 60 graden. Belangrijk dus om bij het kopen van een dekbed de wasvoorschriften goed te checken. Wollen of donzen dekbedden mogen vaak niet eens in de wasmachine – die kun je beter naar een stomerij brengen. En dat moet je portemonnee en schema maar net toelaten.

4. Overweeg om naast je dekbed ook een matras te kopen

Beddenwinkels zullen eerder gratis een dekbed weggeven dan korting geven op een matras. Stel als je het nodig hebt dan ook voor om een dekbed te kopen en het dekbed cadeau te krijgen. Scheelt je zo 100 euro.

