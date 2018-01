Genieten: de allerleukste quotes van Juf Ank uit De Luizenmoeder

Het is je vast niet ontgaan: het NPO-programma De Luizenmoeder is een regelrechte kijkcijferhit.

Afgelopen zondag trok het programma zo’n 2,4 miljoen (!) kijkers. Niet alleen het programma zelf, maar ook het Twitter-account van Juf Ank is een hit. Ank, gespeeld door Ilse Warringa, gooit er de ene na de andere hilarische oneliner uit. Wij verzamelden haar leukste tweets, plús de grappigste quotes uit de serie. Nee, niets is raar, alleen maar bijzonder.

“We gaan ouders stimuleren om meer te participeren. Dat gaan we doen met een pizza. De participizza.”

“Beste ouders van groep 3, willen jullie niet vergeten morgen een grote plastic tas aan uw kind mee te geven, zodat de werkjes weer mee naar huis kunnen.”

“Als je als school geen duidelijke regels opstelt, gaan de ouders zwabberen. En als ouders gaan zwabberen, doen de kinderen dat ook.”

“Beste ouders van groep 3, ik zie 2 zakjes chips, 1 roze koek en 2 stroopwafels in de bak van het tien-uurtje liggen. Dat is niet echt volgens de richtlijn “Gezonde Tien-uurtjes” zoals te vinden op de website van de school.”

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het Twitter-account van Juf Ank:

Zo zie je maar weer, beste ouders van groep drie, hoe belangrijk het is om je te houden aan het verjaardagsprotocol! Lees het nog even door voordat je kind jarig is. https://t.co/ZYMDsQKM6L #deluizenmoeder

— Juf Ank (@juf_ank_klimop) 28 januari 2018