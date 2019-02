Door een paar keer flink met de stofzuiger over het vloerkleed te gaan, zuig je al veel viezigheid, stof en haren op. Maar wil je dat je vloerkleed écht schoon wordt? Probeer deze truc dan eens.

De Britse schoonmaakgoeroe Sophie Hinchliffe deelde de gouden tip met haar 1,8 miljoen volgers op Instagram.

Advertentie

Trekker

Veel volgers van Sophie zweren er ondertussen bij: door een trekker, zo eentje waar je normaal gesproken de ramen mee lapt, over je vloerkleed te halen, wordt al het vuil, stof en alle haren uit het tapijt getrokken. Dit werkt overigens niet alleen bij vloerkleden, maar ook bij tapijt en vloerbedekking. Goedkoop middeltje dus, want een trekker heb je al voor een paar euro!

Let wel: ga niet elke dag met de trekker over je vloerkleed, want dat kan de vezels beschadigen.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: MamaMia. Beeld: iStock