Groningen werd wakker geschud: derde aardbeving in één week

Wie dacht dat je in Nederland niet te maken hebt met aardbevingen, heeft het toch echt mis. Heel heftig zijn ze gelukkig niet, maar zeker wel te meten én dus ook te voelen. Voor de derde keer in één week werd Groningen getroffen door een aardbeving. Zondagmorgen rond 4 uur werden de bewoners letterlijk even wakker geschud.

Deze derde aardbeving had een kracht van 2,3 op de schaal van Richter.

Zwaarste aardbeving

Eerder deze week had de noordelijke provincie ook al te maken met beven en schokken in het gaswinningsgebied in Groningen. Afgelopen dinsdag was er een schok te voelen in Loppersum, met een kracht van 2,7. Dat is tot nu toe de zwaarste aardbeving van dit jaar. Donderdag was er nog een schok te voelen van 1,8.