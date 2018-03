Kijkers lachen massaal om dít detail in De Luizenmoeder

Was jij gisteren ook weer een van die ruim drie miljoen kijkers die op de bank zat te gieren om De Luizenmoeder? Dan is dít detail je zeker niet ontgaan.

Directeur Anton bereidt zich voor op dat ene moment van het jaar: de functioneringsgesprekken met zijn personeel. En terwijl geen docent of conciërge daar zenuwachtig over is, ligt het bij Anton net een beetje anders. Hij wil namelijk iemand ontslaan om zo uit de financiële problemen te komen. Problemen die hij, niet al te verrassend ondertussen, zelf veroorzaakt heeft.

Mokkataart

Eén van de docenten die hij de deur probeert te wijzen is juf Helma. Zij werkt al decennialang op school en misschien is het tijd dat ze met pensioen gaat, aldus Anton. Of zoals hij het zelf zegt “de boel de boel te laten.”

En als blijk van waardering voor ál die jaren inzet, schuift hij een mokkataartje van de Albert Heijn haar kant op. Mét 35%-korting-sticker. Lekkere waardering, Anton.

Het is jou vast ook opgevallen. Op Twitter gingen kijkers echt stuk van het lachen om dit grappige, ondankbare detail. En wij ook. Is het al volgende week?

Leukste detail vind ik toch wel de kortingsticker op het gebaksdoosje van Helma! Die sticker houd in dat de houdbaarheidsdatum vandaag verloopt! En dat als waardering voor 30 jaar trouwe dienst! 😂 #luizenmoeder — Danny v. Dijk ツ (@dannydeplus) 4 maart 2018

DIE 35%-STICKER IK GA STUK HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA #deluizenmoeder #luizenmoeder — Aafke Romeijn (@aafkeromeijn) 4 maart 2018

35% korting sticker op twee gebakjes.. mocht niks kosten zeker #luizenmoeder — Sexy Sherlock hair (@SannePotterhead) 4 maart 2018

Oh wat erg. Een 35% korting sticker op het gebak. #DeLuizenmoeder #Luizenmoeder — Steven (@svnoort) 4 maart 2018

Gebakje als bedankje is voorzien van een korting sticker van de Appie. Houdbaarheid op. Geef mij daar een rol van, plak ik de hele koelkast vol. #luizenmoeder — ✍️ Noud de Greef. (@Noud) 4 maart 2018

Whahaha die 35% korting sticker! #luizenmoeder — M13neke V (@M13neke) 4 maart 2018

Beeld: AvroTros.