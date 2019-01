Dit detail in je slaapkamer kan ervoor zorgen dat je slecht slaapt

Van wakker liggen wordt niemand vrolijk. Als dit je vaak overkomt, dan ben je op een gegeven moment ten einde raad.

Een goed matras is natuurlijk erg belangrijk voor een goede nachtrust. Maar meen je deze te hebben, en slaap je vooralsnog slecht? Dan zou er ook iets anders aan je bed kunnen missen; namelijk een hoofdbord.

Advertentie

Missend in je slaapkamer

Heb je het hoofdbord van het bed achterwege gelaten omdat het op die manier beter in de slaapkamer stond? Dan zal je daar nu waarschijnlijk wel van balen. Volgens de Chinese ‘feng shui discipline’ is een hoofdbord noodzakelijk voor een goede nachtrust. Volgens feng shui-expert Bryce Kennedy zorgt een hoofdbord ervoor dat je je veiliger en comfortabeler voelt in je bed. “Het visueel aanwezig zijn van een hoofdbord zorgt voor een veilige ruimte om tot jezelf te komen.”

Of je nu daadwerkelijk na één schaapje tellen al indommelt, is nog maar de vraag. Maar het is het proberen waard natuurlijk.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: purewow.com. Beeld: iStock