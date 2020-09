Iedere keer zet je de wasmachine aan om je kleding weer schoon te krijgen, maar hoe vaak maak je de wasmachine zélf eigenlijk schoon? In dit artikel vertellen we je hoe vaak je het deurrubber van de machine in het bijzonder moet schoonmaken en waarmee je dat het beste kunt doen.

Om te voorkomen dat je kleding een nare geur krijgt en om de levensduur van je wasmachine te verlengen, wil je eens in de zoveel tijd het deurrubber grondig schoonmaken.

Het is natuurlijk wel zo fijn als de wasmachine net zo fris ruikt als de kleding die eruit komt. Omdat tijdens al die wasbeurten zeepresten, huidschilfers, haren en lichaamsvetten zich verzamelen in de trommel en vetluis in het deurrubber blijft zitten, is het wel zo verstandig om de rubberen rand eens goed schoon te maken. Dat doe je als volgt.

Maak de rand goed schoon met papier

Je bent vast wel bekend met de term vetluis. Dit ontstaat als je vaak op lage temperaturen wast. Vetluis ontstaat als haren en ander viezigheid in contact komt met de zeepresten die bij zo’n wasbeurt overblijven. Het geeft je was niet alleen een vieze geur, maar kan ook vlekken op het wasgoed achterlaten en zelfs de waterhuishouding van de machine ontregelen.

Maak de wasmachine daarom eens per maand grondig schoon en begin door de deur te openen. Een deurrubber, of manchetrand, maak je goed schoon met keuken- of toiletpapier. En is het nog geen tijd voor een grondige schoonmaakbeurt, maar blijft de was natter dan normaal of stroomt het water niet goed weg? Ook dan duidt dit op vetluis. De rand even afnemen met papier doet dan wonderen.

Twee keer per maand op 90 graden draaien

Zoals we hierboven bespreken ontstaat vetluis in het deurrubber mede door het wassen op lage temperaturen. Nu hoef je dat niet ineens te veranderen. Door twee keer per maand de machine even op 90 graden te laten draaien (uiteraard zonder kleding erin), help je al om vetluis te voorkomen.

Draai het wasprogramma en voeg er een halve kop soda of een flinke scheut natuurazijn aan toe. Door de hoge temperatuur van het water in combinatie met de soda of natuurazijn lost kalk, vet en vuil op.

Tip: gebruik niet te veel wasmiddel

Maak het jezelf makkelijk met schoonmaken door in het vervolg de juiste dosering wasmiddel te gebruiken. Als je te veel gebruikt, wat al snel gebeurt als je een scheut wasmiddel toevoegt, heb je sneller last van vetluis. Bovendien kun je beter poeder dan vloeibaar wasmiddel gebruiken om vieze resten in de trommel te voorkomen.

Bekijk onderstaande video om te zien hoe je de hele wasmachine een grote schoonmaakbeurt geeft.

Bron: AEG, De huishoud coach. Beeld: iStock