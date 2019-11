Deze 10 unieke kerstmarkten zijn échte aanraders

In november of december een kerstmarkt bezoeken: het is de ideale manier om in de kerststemming te komen. Als jij een liefhebber bent, hebben we 10 leuke tips voor je. Deze kerstmarkten in Duitsland zijn het bezoeken waard, want ze hebben allemaal iets unieks.

1. Vier Kerst ondergronds

Goslar is een ex-mijnstad in Duitsland. Op 14 en 15 december kun je daar in de oude mijnen een ondergrondse tour bij kaarslicht maken. Ontzettend romantisch! Bovengronds heb je een traditionele kerstmarkt (van 27 november tot 30 december) waar je heerlijk langs de kraampjes kunt struinen. Een hapje eten? Dat doe je dan weer in de idyllische vakwerkboerderij met restaurant Brunnengarten.

Advertentie