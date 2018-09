Waarom je twijfels over aanbiedingen terecht zijn: zó vaak zijn ze nep

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat veel winkels zich schuldig maken aan iets waar we allemaal ongetwijfeld veel te vaak intrappen.

Nepkorting

Na uitgebreid onderzoek van de Consumentenbond onder 65 winkels blijkt dat veel winkels nep-aanbiedingen promoten. Met ‘van-voor’-prijzen lijkt het of jij op dat ene product een flinke korting pakt, terwijl de doorgestreepte ‘van-prijs’ nooit is gerekend. En dat mag niet.

Onterecht prijsvoordeel

De wet zegt namelijk dat de ‘van-prijs’ in de drie maanden voor de ‘voor-prijs’ gerekend moet zijn. De Consumentenbond hield daarom drie maanden lang de prijzen van 15 supermarkten, 5 drogisterijen, 5 bouwmarkten en 40 webwinkels in de gaten. Vooral die laatste categorie gaat vaak de fout in door onterecht een prijsvoordeel te promoten. Maar liefst 26 van de 40 maakte zich schuldig aan prijsmisleiding.

Tandenborstel

Ook drogisterijen gaan vaak de mist in en het vaakst als het om elektronica of voedingsmiddelen gaat. Een onderzochte drogist adverteerde bijvoorbeeld met een elektrische tandenborstel van €59,99, die eerst €99,99 kostte. In werkelijkheid werd diezelfde tandenborstel al een half jaar voor €59,99 aangeboden en – je gelooft het bijna niet – zélfs een tijdje voor €49,95. Extra oppassen geblazen, dus. De meeste winkels beloven beterschap en gaan hun site aanpassen.

Wel eerlijke korting pakken? Shop de leukste items in de Libelle-shop.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Consumentenbond, beeld: ANP.