De gemeenteraad in Zeist heeft een opvallend verbod ingesteld: vanaf vandaag mogen er geen ballonnen meer worden opgelaten in de lucht.

Volgens de gemeenteraad komt er steeds meer zwerfvuil in het milieu terecht, onder andere van ballonnen. “Deze restanten worden opgegeten door vissen, vogels en andere dieren. Dit zorgt voor dierenleed door verstrikking in linten of uithongering na het eten van de resten.”

Schadelijke gevolgen

Het verbod was een voorstel van diverse partijen uit de gemeente. Dinsdagavond werd het met een ruime meerderheid aangenomen, meldt RTV Utrecht. Zeist gaat het verbod opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook moeten scholen, ondernemers en verenigingen ‘zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden over de schadelijke gevolgen.’

Bron: RTV Utrecht. Beeld: iStock