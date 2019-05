Déze kamerplant is op dit moment dé trend voor in de woonkamer

Kamerplanten zijn al een lange tijd hip en de trends wisselen met het seizoen. Momenteel zie je regelmatig de kokedama voorbijkomen en dat komt vooral door z’n originaliteit.

Kokedama betekent letterlijk ‘mosbal’ en is een Japanse kunstvorm. De wortels van de plant groeien in een bal van mos en aarde, waardoor je geen bloempot meer nodig hebt.

Advertentie

Ophangen of neerzetten

Je kunt zelf kiezen of je ‘m ophangt of neerzet. Het gaat bij de kokedama niet om de plant maar om de manier waarop je ‘m presenteert. Kortom: in een kokedama kun je alle planten stoppen.

Zelf maken

Je kunt de kokedama kant-en-klaar in een winkel kopen, maar het is natuurlijk veel leuker om ‘m zelf te maken. Het enige wat je daar voor nodig hebt is een vochtig matje mos, één of meerdere plantjes, wat potgrond en een ijzerdraad (of trouw).

Stap voor stap

Doe de potgrond in een bak en voeg wat water toe. De potgrond wordt zo plakkerig, waardoor je er makkelijk een stevige bal van kunt maken. Maak de bal groot genoeg om de mos mee te kunnen bedekken. Maak daarna een gat in de bal, zodat je daar het plantje in kan zetten. Bekleed daarna de bal met mos en wikkel het ijzerdraad (of touw) om de bal heen zodat het mos goed blijft zitten. En klaar is kees!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝘮 𝘰 𝘴 𝘴 𝘰 𝘭 𝘰 𝘨 𝘺 (@mossology_) op 30 Mei 2019 om 6:40 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Indoor Forest (@kokedama.trees) op 29 Mei 2019 om 10:29 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gold Coast Kokedama ▪Jacqui (@kokedama.by.jac) op 30 Mei 2019 om 12:08 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Eigen Huis & Tuin, Mooi wat planten doen. Beeld: iStock