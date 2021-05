Hoewel we zeker een paar mooie dagen hebben gehad, is het weer tot nu toe nog niet echt om over naar huis te schrijven. Dit is natuurlijk best jammer, maar het heeft ook een voordeel: juist omdat april en mei zo koud waren voor de tijd van het jaar, krijgen we pas veel later overlast van de processierups.

Volgens Arnold van Vliet, voorzitter van Nature Today, is de kans groot dat 2021 geen piekjaar gaat worden.

Pas in déze maand overlast van eikenprocessierups

Normaal gesproken begint de bladgroei van de eikenbomen waarin de rupsen leven al veel eerder, maar door het slechte weer begint het dit jaar pas later. “De overlast door de eikenprocessierupsen is nog niet goed in te schatten, want de omvang wordt pas duidelijk als de rupsen nesten gaan vormen”, vertelt Van Vliet aan NU.nl. “De eerste nestvorming zal pas begin juni beginnen. Dan krijgen ze ook de eerste brandharen. De piek in overlast zal dit jaar door de trage ontwikkeling pas in juli plaatsvinden.”