Niks is handiger dan bakken met bakpapier, zodat die cake of koekjes niet aan de bakplaat blijven pakken en de oven schoon blijft. En tóch moet je oppassen.

Bakpapier is een velletje papier dat speciaal voor het gebruik in de oven is bewerkt. Het is bedoeld om je bakplaat te beschermen of om je taartvorm of cakeblik te bekleden, zodat je de taart of cake makkelijk(er) uit de vorm krijgt.

Chemische stoffen

Ten eerste is het papier brandbaarder dan velen denken. Daarnaast kan bakpapier, net als bij sommige pannen met anti-aanbaklaag, een kleine hoeveelheid PFAS bevatten. Deze poly- en perfluoralkylstoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. “De stof breekt heel lastig af in het milieu en dat is tegelijkertijd ook het zorgwekkende eraan”, legt voedselveiligheidsexpert Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum uit in het AD. Het blijft heel lang in het milieu zitten waardoor het kan ophopen tot hoeveelheden die schadelijk worden voor zowel mens als milieu.

Wat zijn PFAS?