Unicorn-fans opgelet: déze interieuritems van de Primark vliegen de winkels uit

Ben jij gek op pasteltinten én unicorns? Dan kun je binnenkort maar beter een bezoekje brengen aan de Primark. De winkelketen heeft namelijk een speciale unicorn-collectie uitgebracht, en die zit bomvol leuke interieuritems!

De collectie bevat o.a. dekbedden met een zeemeermin-motief, pastelkussens met pailletjes of in unicornvorm, lampen in de vorm van unicorns, leuke fotolijstjes en natuurlijk heerlijke geurkaarsen en –stokjes. Kortom: genoeg leuke items om jouw huis om te toveren tot een sprookjesachtig decor.

Leuke prijzen

En zoals we natuurlijk van de Primark gewend zijn, is alles spotgoedkoop. Zo kosten de fotolijstjes slechts 1,50 euro en het dekbedovertrek maar 16 euro. En met de speciale unicorn-waterflessen kun je er ook buitenhuis nog leuk bijlopen!

Bron: The Sun. Beeld: Primark/iStock