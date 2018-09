Bij deze supermarkt scoor je deze week een kamerplant voor nog geen 4 euro

Toe aan wat extra groen in huis? En zijn kamerplanten helemaal jouw ding? Race dan snel naar déze supermarkt, want daar scoor je ze deze week voor een habbekrats.

Nieuwe folder

Vanaf vandaag staan er weer grote kamerplanten in de Lidl-folder. Ze zijn ongeveer 80 centimeter hoog en kosten slechts €3,99. Dan moet je zelf alleen nog wel even zorgen voor een mooie pot.

Op naar Lidl

De Lidl-kamerplanten hebben ongeveer een keer per week water nodig. Fel zonlicht? Daar houden ze niet zo van. Dus heb je nog een donker, leeg hoekje in huis waar je wat fleurige opvulling voor zoekt? Spring dan snel in de auto of pak de fiets naar Lidl. En wees er snel bij, want op = op.

Bron: Lidl. Beeld: iStock.