Waarom je deze week al je sinterklaascadeaus zou moeten kopen

Het is nog geen november, maar voor je het weet zit je weer te dichten. Het is bijna weer de tijd van Sinterklaas en zijn pieten.

Ontzettend knus en gezellig, natuurlijk. Maar wil je dat de sinterklaasavond soepel verloopt, dan kun je het beste deze week al je sinterklaascadeaus in huis halen.

Want, zo waarschuwen pakketbezorgers: straks kan het erg druk worden. De kans is er dan dat als je wat besteld, het te laat binnen is. Zeker omdat er in deze branche ook actie gevoerd zal worden, is het niet zeker of alle cadeaus voor in de zak op tijd binnen zijn. Bezorgers zijn al sinds maart dit jaar in onderhandeling met PostNL over hogere bezorgtarieven.

Maar neem je liever het zekere voor het onzekere, bestel dan je presentjes voor je lootje zo gauw als het kan. Of je gaat gewoon, lekker ouderwets, naar de winkels. Dat kan natuurlijk áltijd.

Bron: AD. Beeld: iStock