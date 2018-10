Dit is waarom je vanaf deze week opvallend meer spinnen gaat zien

Bang voor spinnen? Dan hebben we slecht nieuws voor je. Het is weer de tijd van het jaar: mannetjesspinnen kruipen uit alle hoeken en gaten om op zoek te gaan naar een vrouwtjesexemplaar.

De herfst is altijd de tijd dat de insecten zich voortplanten. De (over het algemeen grotere) mannetjes worden dan uit hun donkere schuilplekken gelokt door de vrouwtjes, die via een feromoonspoor de mannetjes hun web in weten te krijgen.

Spinnen bijten niet

Dat betekent feitelijk dat er meer spinnen in het zicht komen. Niet leuk als je bang voor ze bent, maar volgens spinnenexpert Koen van Keer hoef je niet te vrezen dat de beestjes je bijvoorbeeld bijten. “Spinnen zullen nooit uit zichzelf naar je toekomen. Ze hebben een zeer verfijnde smaak en mensen vinden ze niet lekker.”

De achtpotigen hebben nu eenmaal hun uiterlijk niet mee en dat maakt dat veel mensen (eigenlijk onterecht) bang voor ze zijn. Wat je kunt doen om ze op afstand te houden?

De beste tips hebben wij zelf verzameld in de video’s onderaan dit artikel. Zorg dat je huis lekker schoon is. Er bestaat geen sopje tegen spinnen, maar ze voelen zich nu eenmaal meer thuis in een stoffige bende. Ze weghalen, flauw hè? Sla ze niet dood, maar zet ze buiten met behulp van een glas met een kartonnetje erop. Spinnen zijn namelijk hartstikke nuttig voor het ecosysteem, óók in huis: ze eten een boel insecten op.

Bron: Het Nieuwsblad. Beeld: iStock