Sterrenliefhebbers opgelet: deze week veel vallende sterren te zien

Ben je gek op vallende sterren, of heb je deze simpelweg nog nooit gezien? Kijk deze week dan eens wat vaker naar de lucht tijdens een nachtelijke wandeling, want er zijn een hoop vallende sterren te zien. Op sommige plekken zijn mogelijk maar liefst 20 vallende sterren per uur te zien.

Vergeet ook niet om je verrekijker mee te nemen.

Zo zie je ze

Het beste moment om de vallende sterren te kunnen spotten, is in de nacht van dinsdag op woensdag en van woensdag op donderdag. Volgens de weersvoorspellingen is er wat minder bewolking deze dagen. Met een beetje geluk zou je de vallende sterren dus gewoon met het blote ogen kunnen spotten. Wel zijn het koude nachten, dus vergeet niet om een extra trui aan te trekken.