Diederik Gommers klaar met ‘halfzacht’ beleid: “We moeten in volledige lockdown”

Diederik Gommers is klaar met het ‘halfzachte’ beleid van Nederland als het gaat om het coronavirus. De besmettingen lopen zo snel op, dat hij pleit voor een volledige lockdown. “Anders gebeurt er niets”, zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Toen Gommers de nieuwe cijfers van de coronabesmettingen op zaterdag te horen kreeg, schrok hij van het aantal. Maar liefst 6504 nieuwe mensen zijn besmet in de afgelopen 24 uur. En dat is geen goed nieuws. Zaterdag zou namelijk het effect van de laatste coronamaatregelen zichtbaar moeten zijn. Maar het aantal nieuwe besmettingen blijft hoog.

Gommers pleit dan ook voor een volledige lockdown in Nederland, omdat de vorige maatregelen niet streng genoeg lijken te zijn. “Die maatregelen zijn niet afdoende gebleken”, stelt hij dan ook. “De bedoeling was flatten the curve. Dat wil nog niet lukken.”

Lockdown

Een hardere aanpak is nodig, volgens Gommers. Hij is ontevreden met het huidige ‘halfzachte beleid’ van Nederland. “Ik ben er een groot voorstander van dat we zo snel mogelijk in een lockdown gaan. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige. Anders verandert er niets. Hopelijk kunnen we er dan snel weer uit.”

Besmettingen

Daarbij wil Gommers vooral dat dit snel gebeurt. “Mark Rutte moet niet weer op vrijdag zeggen dat hij gaat nadenken over nieuwe maatregelen”, zegt de ic-arts. “Je ziet het aantal besmettingen al de hele week oplopen. Ik snap niet dat we niet strakker en strenger in de wedstrijd zitten.” In de ziekenhuizen raken de intensive care-bedden al behoorlijk vol. “Bijna tien procent van de ziekenhuisbedden wordt nu bezet door covidpatiënten. Dat aantal moet echt omlaag.”

Gevolgen

Hij beseft zich goed dat een volledige lockdown de nodige gevolgen heeft voor de economie. Maar het beleid heeft ook nadelen, volgens Gommers. “Het is niet effectief en het duurt nu langer.”

Bron: AD. Beeld: Brunopress.