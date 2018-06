Acupunctuur bij honden: deze dierenarts vertelt waarom dat zo goed is

Acupunctuur kan verlichting bieden bij diverse lichamelijke problemen. Wist je dat dit ook geldt voor honden? Een dierenarts in New York past de techniek toe bij de beestjes om pijn en stress te verminderen.

Dierenarts Jeffrey Levy vertelt in een video van The Good Housekeeping dat hij geïnteresseerd raakte in acupunctuur bij dieren tijdens zijn studie. De techniek werd toegepast bij paarden, waarna ze veel meer energie hadden en minder pijn ervaarden.

Behandeling aan huis

Levy geeft acupunctuur aan huis, zodat honden het meest op hun gemak zijn. Vaak zijn ze nieuwsgierig als ze de naaldjes zien, maar tijdens de 20 minuten durende sessie voelen ze geen pijn. Ze vallen zelfs vaak in slaap.

Ook in Nederland

Niet enkel in Amerika wordt de techniek toegepast bij dieren; ook in Nederland kan jouw beestje een behandeling krijgen. Het kan een positief effect hebben bij beestjes met bijvoorbeeld een verlamming, bij incontinentie en een nek- of rughernia. Ook ademhalings- en gedragsproblemen kunnen verminderen. Wil je weten of er een dierenarts in jouw omgeving acupunctuur toepast? Via deze plattegrond kun je het checken.

Bron: The Good Housekeeping, De vereniging van de Samenwerkende Nederlandse Veterinaire Acupuncturisten. Beeld: iStock