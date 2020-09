Even bellen met... dierenarts Martijntje: kunnen honden verkouden zijn?

Aangezien een hond nu eenmaal niet tegen je kan zeggen dat-ie zich niet lekker voelt, kun je je afvragen of ze op slome dagen eigenlijk niet gewoon ziek zijn. We vroegen het aan dierenarts Martijntje van der Veer- van Hussen.

“Honden kunnen zeker verkouden zijn”, reageert ze. “Meestal gaat het dan om de besmettelijke hondenhoest, ook wel kennelhoest genoemd.”

Een hondenverkoudheid is niet hetzelfde als een menselijke verkoudheid: ze worden namelijk veroorzaakt door twee verschillende virussen. Je kunt je hond dus niet besmetten, of andersom. Kennelhoest kan worden veroorzaakt door het Parainfluenza-virus, adenovirussen, maar ook door een bacterie: Bordetella Bronchisepta. “Daarnaast kan hoesten ook door een andere aandoeningen veroorzaakt worden. Denk hierbij aan hartziekten of aandoeningen aan de longen”, aldus dierenarts Martijntje.

Symptomen

Ondanks dat het niet veroorzaakt wordt door hetzelfde virus, lijken de meest voorkomende symptomen van honden die verkouden zijn wel heel erg op de symptomen die mensen ervaren wanneer ze verkouden zijn. Ze kunnen een verstopte neus of loopneus hebben, hoesten, hebben tranende ogen en kunnen lusteloos zijn. “Als het om de beruchte kennelhoest gaat, hoesten ze vaak luid en kan het wel een paar weken duren. Het is heel besmettelijk wanneer honden met elkaar in aanraking komen; vandaar de naam kennelhoest”, licht de dierenarts toe. “Niezen en snotteren heeft vaak een andere oorzaak, bijvoorbeeld allergie of een vreemd voorwerp, zoals een grasaar, in de neus.”

Geen reden tot paniek