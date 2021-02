Je had je pup ingeschreven voor een puppycursus of wilde met je nieuwe aanwinst langs vrienden en familie om te spelen. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Hondenscholen bieden nog wel online klasjes aan, maar dit werkt niet optimaal om je pup goed te socialiseren. Wat nu? We vragen het aan dierendokter Martijntje van der Veer- van Hussen.

“De hoeveelheid puppy’s in mijn kliniek is meer dan verdubbeld de afgelopen tijd. En er is nog altijd veel vraag naar jonge pups, waarschijnlijk omdat veel mensen thuiswerken. Een pup brengt dan plezier tijdens de lockdown. Maar zij denken vooral aan de lusten en niet de lasten. De uitbraak van COVID-19 en alle maatregelen maken het lastig om je pup goed te socialiseren. Dat moet echt niet onderschat worden.”

Wat houdt de socialisatie van puppy’s precies in?

“Dit is een periode in de opgroeifase van een pup. Socialisatie legt de basis voor een stabiele hond die gemakkelijk met allerlei prikkels en drukte van de maatschappij kan omgaan. Tijdens deze fase staat een pup erg open voor het leren van nieuwe dingen, zonder dat hij snel bang wordt. Het is daarom een belangrijke periode in zijn leven waarin hij kennis moet maken en moet leren omgaan met alles wat hij in zijn latere leven tegen zal komen.”

Wat is hierbij het grootste probleem tijdens corona?

“Ons dagelijkse leven ziet er door de coronacrisis op dit moment anders uit dan normaal. De dagelijkse routine en structuur van zowel binnens- als buitenshuis is veranderd. De prikkels die normaal aanwezig zijn, zoals het contact met onbekende mensen en onbekende dieren, kunnen nu niet of minder aanwezig. Dit kan consequenties hebben voor het gedrag van je hond. Een slecht gesocialiseerde hond kan angsten ontwikkelen waar hij de rest van zijn leven last van kan hebben.

Situaties en prikkels waar hij nog nooit eerder mee in contact is geweest zoals kinderen, vreemde mensen of geluiden kunnen hem bang maken. En dat kan ernstige gevolgen hebben, zoals het ontstaan van een welzijnsprobleem voor je hond. Angst kan zich soms ook verder ontwikkelen tot angstagressie. Veel agressie komt namelijk voort uit angst. De hond is bij nieuwe prikkels bang en reageert dan uit zelfbescherming agressief.”

Hoe kun je een pup dan toch socialiseren in coronatijd?

“Naast het leren van commando’s en zindelijk worden, kun je allerlei situaties creëren waar je pup aan kan wennen. Denk bijvoorbeeld aan verkleedpartijtjes, nieuwe objecten zoals een vuilnisbak of vlaggetjes, vreemde geluiden, andere geuren en verschillende oppervlakken waar je pup overheen kan lopen. Onderzoek je hond ook regelmatig, zodat-ie daaraan went voordat je straks op bezoek gaat bij de dierenarts. En ga erop uit! Houd zelf afstand, maar laat je pup kennismaken met vreemde honden of andere dieren en ga naar een plek waar veel kinderen spelen en rennen. Ook is het belangrijk om je pup te laten wennen aan het alleen thuis zijn. Bouw dat rustig op en probeer te bedenken hoe je in de toekomst met je hond wilt omgaan, om hem aan deze specifieke situatie te laten wennen.”

Hoelang heeft een pup nodig om te socialiseren?

“Dit verschilt per ras, maar de periode van socialisatie start bij een leeftijd van drie weken en eindigt tussen de negen en veertien weken. Het eerste deel van de socialisatiefase brengt de pup door bij de fokker, maar daarna is het aan het baasje om de pup kennis te laten maken met nieuwe dingen. De eerste weken dat je de pup in huis hebt zijn dus heel belangrijk.”

Kun je ook te laat zijn met de socialisatie van een pup?

“Helaas wel ja. Het is veel lastiger om een pup na de socialisatiefase aan dingen en situaties te laten wennen. Ze staan veel minder open en reageren vaak angstiger of feller. Je moet je voorstellen dat ze in het wild – ze stammen namelijk af van wilde honden – rond de twaalf weken op zichzelf de wereld gaan verkennen. Alles wat de pup niet kent, ziet hij als gevaarlijk. Mocht je te laat zijn, probeer dan alsnog bovenstaande tips langzaam toe te passen, maar doe dit wel voorzichtig.”

Overweeg je een pup aan te schaffen? Dan is het volgens dierenarts Martijntje erg belangrijk dat de puppy uit een goed nest komt. Maar hoe weet je of een fokker betrouwbaar is?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: privé