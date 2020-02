Dierenbescherming deelt metamorfose van zwaar verwaarloosd hondje

Toen de 8-jarige Dapper door de dierenpolitie werd gevonden, was hij meer dood dan levend. De vacht van het hondje was volledig vervilt en er zaten zelfs maden in zijn vacht. Tussen zijn rechter achterpoot en zijn buik zat een stuk waslijn klem. Gelukkig werd het beestje flink onder handen genomen en ziet hij er inmiddels weer een stuk beter uit!

De eigenaresse van Dapper kampte volgens de Dierenbescherming met psychische problemen en was daardoor niet in staat om voor haar viervoeter te zorgen.

Veel pijn

Dapper had volgens de Dierenbescherming ontzettend veel pijn doordat de haren van zijn vacht strak op zijn huid vastzaten. Zelfs bewegen was erg moeilijk en pijn voor het beestje vanwege zijn vervilte vacht. Een dierenarts heeft daarom zijn vacht helemaal afgeschoren. “We hebben dit hondje niet voor niets Dapper genoemd. Hoeveel pijn hij ook had, hij bleef tijdens de scheerbeurt zo ontzettend vriendelijk en geduldig. Dapper is echt dapper!”, aldus beheerder Anja Wasman van Dierenasiel de Swinge in Drachten.