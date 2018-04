Dierenharen op je meubels? Deze vrouw heeft een briljante en spotgoedkope oplossing

Het is weer de tijd van het jaar: je huisdier is in de rui en de dierenharen vliegen je om de oren. Niet fijn, maar gelukkig kwam dit slimme baasje met een goed idee.

Vooral in de herfst en de lente ‘wisselen’ honden en katten van vacht. En veel van die haren blijven achter op je bank. De Australische Dancia Penton – baasje van drie katten – werd er helemaal gek van en kocht voor nog geen twee euro een trekker om de bank mee schoon te vegen.

Delen

Dat haar idee zo goed zou werken, had Dacia zelf ook niet verwacht. “Maar voor die twee euro durfde ik het wel te proberen. Ik moest iets, ik had alles al geprobeerd”, vertelt ze. Ze deelde haar briljante tip op Facebook en daar zijn andere honden- en katteneigenaren natuurlijk dolgelukkig mee.

Tv-persoonlijkheid

Zelfs Dr. Chris Brown, een tv-persoonlijkheid in Australië, heeft haar handige tip gedeeld op zijn Facebook met meer dan 430.000 fans. Ook hier reageerden duizenden mensen op. Het trucje gaat nu dus de hele wereld over en daar zijn wij allemaal hartstikke blij mee, niet waar?

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock