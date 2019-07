Hondeneigenaar deelt briljante en betaalbare tip om dierenharen te verwijderen

We houden natuurlijk zielsveel van onze viervoeters, maar bij het schoonmaken van het huis kunnen die haren die overal tevoorschijn komen toch wat irritatie opwekken. Er is een nieuwe manier om in één klap van die haren af te zijn.

Op de Britse Facebookpagina Mrs Hinch Cleaning Tips deelt een slimme diereneigenaar een briljante tip. Zij verwijdert dierenharen namelijk heel gemakkelijk met pluimsteen. Inderdaad, gewoon zo’n steen die je normaal voor eelt op je voeten gebruikt. Met de steen wrijft ze over de meubels die onder de haren zitten en daarmee verzamelt ze in een beweging al het haar.

“Dit gaat je leven veranderen”, schrijft ze in het bericht. “Al die haren die je met een stofzuiger niet te pakken krijgt, verwijder je met een pluimsteen wel.” En dat kost je maar een paar euro:

Mrs Hinch fan uses pumice stone hack to get animal hair out of carpet https://t.co/lzQDwmhPrg pic.twitter.com/ND9IrCw7ry — FirstPressNG (@firstpressNg) 30 juni 2019

Bron: AD.nl. Beeld: iStock