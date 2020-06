Voor deze dingen kun je beter geen allesreiniger gebruiken

Je zou zeggen dat je een allesreiniger ook echt voor álles kan gebruiken, maar helaas. Voor deze dingen kun je beter andere schoonmaakmiddelen gebruiken.

Allesreiniger is eigenlijk gewoon zeep met water. Toch zijn de meeste mensen er dol op, want het is een heel effectief middel. Maar let wel op dat je het niet voor de volgende dingen gebruikt:

1. Desinfecteren

De combinatie van zeep en water is wel handig om ziektekiemen te doden, maar het is geen ontsmettingsmiddel. Daarom kun je deurknoppen, lichtschakelaars en dergelijke beter schoonmaken met echte ontsmettingsmiddelen.

2. Glas

Wanneer je ramen, glas of spiegels reinigt, kun je het beste specifieke schoonmaakproducten voor glas gebruiken, zoals glasreiniger. Zeep laat namelijk strepen achter en dat is zonde.

3. Marmer of koper

Als je luxe materialen in huis hebt, zoals marmer of koper, dan kun je dit ook beter niet met allesreiniger schoonmaken. Kijk per product hoe je ervoor zorgt dat het mooi blijft. Zo kan koper worden schoongemaakt met een eenvoudige oplossing van azijn en zout. Ga dan met microvezeldoekje over het oppervlak zodat het weer een mooie glans krijgt. En wanneer je marmer schoonmaakt met allesreiniger, kan het door de zure reinigingsmiddelen worden beschadigd. Daarom blijkt het gebruik van verdunde afwasmiddel of castilla zeep en een zachte doek de beste optie te zijn.

4. Oven

Het is niet schadelijk om je oven met allesreiniger schoon te maken, maar heel efficiënt zal het ook niet zijn. Je moet onwijs hard schrobben wil je de oven schoon krijgen, terwijl het met een specifieke ovenreiniger waarschijnlijk veel makkelijker gaat.

5. Vlekken

Allesreinigers zijn niet gemaakt om vlekken te verwijderen, daarvoor kun je het beste wasmiddel gebruiken.

6. Badkamer

Wanneer je in de badkamer zeepresten wil verwijderen, is het niet zo slim om allesreiniger te gebruiken, aangezien dit schoonmaakmiddel ook van zeep wordt gemaakt. Je kunt daarom beter gaan voor een mengsel van afwasmiddel en bakpoeder, of een speciale tegelreiniger.

7. Stof

Wil je je bank een opfrisbeurt geven? Gebruik dan liever geen allesreiniger of andere zeep. Dit kan namelijk voor verkleuring zorgen. In plaats daarvan is het slim om wasmiddel te gebruiken. Meng een scheutje met water en ga met een vochtig washandje over de stof. Zo verkleurt de bank niet en ruikt-ie wel weer lekker fris.

Bron: Apartment Therapy. Beeld: iStock