9 dingen die je alleen herkent als je uit Twente komt

Koen Wauters (52) vormt met zijn broer Kris de Vlaamse band Clouseau. Onlangs verscheen hun album Tweesprong, waarmee ze door België en Nederland toeren. Koen heeft een dochter en een zoon: Zita (15) en Nono (13).

Waarom moeten we naar jullie Tweesprong komen?

“Omdat het lang geleden is dat je bent geweest, denk ik. En we zijn nog altijd die sympathieke Belgen dus dat kan alleen maar een leuke avond opleveren.”

Wat is daarbij de grootste uitdaging?

“De nummers die de mensen niet kennen, zó te brengen dat het publiek er plezier