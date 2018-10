Deze 6 dingen in huis maken je onbewust moe

Slaap je genoeg, maar ben je toch vaak moe? Het is lastig om erachter te komen wat de exacte oorzaak is, maar deze dingen in huis kúnnen er mee te maken hebben.

Blijkbaar kan je interieur, je smartphone of misschien wel een huishoudelijk apparaat invloed uitoefenen op je gemoedstoestand. Bovendien denk je misschien dat je goed slaapt, maar valt dat in werkelijkheid vies tegen.

1. Lavendelkaars (of geur)

De geur van deze kaars is erg ontspannend, maar om precies díe reden kan de kaars je ook moe maken. Psychologen van de universiteit van Wesleyan ontdekten dat mensen die voor het slapen gaan aan deze geur ruiken, beter slapen. Een lavendelgeur (in welke vorm dan ook) in de slaapkamer is een prima idee, maar laat ‘m weg in je woonkamer. Kies in die ruimte liever voor een frisse geur.

2. Verwarming laag

Uit verschillende studies is gebleken dat je het beste slaapt bij een temperatuur tussen de 15 en 20 graden Celsius. Is het bij jou thuis de hele dag ongeveer deze temperatuur? Dan is er een kans dat je het liefst weer in je warme bed duikt. Daarom is het verstandig om het overdag binnen lekker warm te houden. Let wel op dat het binnen niet té warm wordt, want ook daar word je moe van.

3. Blauwe muren

Blauw geeft ons een vredig, kalm en sereen gevoel. Bovendien gaat je hart door de kleur blauw langzamer kloppen, waardoor je bloeddruk omlaag gaat. Dit blijkt uit onderzoek van Travelodge. Daarom is blauw de perfecte kleur voor in je slaapkamer, maar let op: juist níet voor in de rest van je huis. Je wil in de woonkamer juist een kleur op de muren hebben waar je energie van krijgt, zoals okergeel of mintgroen.

4. Rommel

Uit onderzoek van Princeton University blijkt dat je van (veel) rommel in je huis, stress krijgt. En stress kost natuurlijk energie. Dat heb je misschien niet gelijk door, maar op den duur raak je er uitgeput van. Dus mocht je even niets te doen hebben, ruim dan lekker je huis op. Wist je trouwens dat schoonmaken je stress kan verminderen?

5. Geen daglicht

Meer natuurlijk licht overdag, helpt je ’s nachts beter te slapen. Daarnaast voel je je de volgende ochtend ook meer uitgerust. Een studie heeft aangetoond dat mensen die op een kantoor werken met grote ramen, gemiddeld 46 minuten per nacht langer slapen dan mensen zonder ramen op kantoor. Dus hup, open die gordijnen!

6. Mobiele telefoon

Stiekem had je al verwacht dat je smartphone ook in dit rijtje thuishoort. Als je je mobiel naast je bed legt, word je ook ’s nachts om de haverklap wakker omdat er een foto, appje of nieuwtje binnen is gekomen. En als je slaap verstoord raakt, kan dat vervelende gevolgen hebben voor de ochtend daarna. Ook al gebruik je je mobiel als wekker, je kunt ‘m altijd nog op vliegtuigstand zetten.

