Déze 4 dingen kun je beter niet opzuigen met de stofzuiger

Een stofzuiger is natuurlijk ideaal om het huis mee schoon te maken, maar pas wel op dat je geen rare dingen opzuigt. Deze 4 dingen kun je maar beter even met de hand opruimen.

Het opzuigen van bepaalde dingen kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor je stofzuiger. Ondanks alle mooie eigenschappen van de moderne stofzuigers, zijn ze helaas niet onverwoestbaar.

1. Glas

Het klinkt best logisch, maar toch blijven veel mensen het laatste beetje glas met de stofzuiger opzuigen. Probeer de volgende keer de verleiding toch echt te weerstaan, want gebroken glas kan je stofzuiger heel makkelijk beschadigen van binnen. Zo kan het de zak kapotmaken, wat voor een enorme puinhoop zorgt. Maar aan de andere kant kan het glas in de slang vast komen zitten, waardoor ‘ie minder goed werkt en uiteindelijk kapot gaat.

2. Water

Zuig ook niets wat nat is op. Als vocht vast komt te zitten in je stofzuiger, kan dit leiden tot schimmelgroei. Gadver! Bovendien kan het leiden tot elektrische storingen, waardoor je stofzuiger kapot kan gaan en de stoppen door kunnen slaan.

3. Make-up

Wanneer je make-up laat vallen, is het verleidelijk om de stofzuiger erbij te pakken. Maar realiseer je wel dat dit voor nog meer problemen kan zorgen. De kans is namelijk aanwezig dat de stofzuiger de make-up verder in het tapijt smeert. Ook kan oogschaduw of foundation smelten zodra je het opzuigt. Dit zorgt voor veel rommel.

4. Munten

Kleine, zware voorwerpen zoals munten zijn gevaarlijk voor de motor van een stofzuiger. De kleine muntjes kunnen ook andere kleine onderdelen in je stofzuiger beschadigen. En of dat nog niet genoeg is, zorgen de centjes voor scheurgevaar bij de stofzuigers met zakken.

