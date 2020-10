7 dingen die je nooit alleen met water mag schoonmaken

Wat betreft schoonmaken kom je vaak al een heel eind met wat heet water. Toch kan in sommige gevallen het gebruik van alleen water meer kwaad dan goed doen.

Wanneer je niet goed weet hoe je iets schoonmaakt, is je eerste reactie vaak ‘met een beetje water’. Toch is dit niet altijd de beste oplossing. Deze dingen kun je bijvoorbeeld beter nooit met alleen water reinigen:

Het gebruik van water op leer, of nu kleding, accessoires of meubels zijn, kan strepen en vlekken achterlaten. Hierdoor kan het leer na verloop van tijd gaan barsten. Niet voor niets dat je leren laarsjes of een leren bank voor gebruik met een speciale spray moet behandelen. Gebruik om leer te reinigen ook speciale leerreiniger.

2. Elektronica

Het klinkt heel logisch, maar toetsenborden, televisies en afstandsbedieningen worden vaak genoeg met een natte doek schoongemaakt. Dit is niet slim, want vocht en elektronica gaan niet samen. Het kan de producten beschadigen. Gebruik daarom een lensreinigingsdoekje of een microvezeldoek en een kleine hoeveelheid alcohol om je elektronica schoon te maken.

3. Zilver of messing

Je krijgt bestek of sieraden waarschijnlijk wel schoon met wat water, maar dit kan op korte termijn voor vlekken zorgen. Bovendien gaat de beschermende laag na verloop van tijd slijten wat voor aanslag kan zorgen. Gebruik daarom poetsmiddel dat speciaal is gemaakt om zilver of messing schoon te maken en te beschermen.

4. Houten meubels

Sommige soorten hout kunnen prima tegen water, maar meestal is hout en water geen goede combinatie. Neem het zekere voor het onzekere en stof je houten meubels regelmatig af en gebruik houtpoetsmiddel of citroenolie voor een diepere reiniging.

5. Houten vloer

Hetzelfde geldt voor je houten vloer. Water kan de beschermende afwerking van je vloer wegvreten en vervolgens kan het water in het hout sijpelen. Hierdoor kan er verkleuring of zwelling ontstaan. Stof je hardhouten vloeren regelmatig af en gebruik een hardhouten vloerreiniger en microvezelmop die de vloer niet beschadigt. Als je per se een dweil wilt gebruiken, zorg er dan voor dat deze nauwelijks vochtig is in plaats van nat.

6. Gasfornuisbrander

Het is verleidelijk om tijdens het schoonmaken van het gasfornuis ook met een natte doek langs de gasbrander te gaan. Toch kun je dit beter niet doen, want hierdoor gaat het fornuis minder goed werken. Heb je ooit weleens ervaren dat je ontsteker klikt zonder ‘m uit te schakelen? Dan kan het schoonmaken met water de reden zijn. De ontstekers kunnen beschadigd raken. Sproei alleen wat reinigingsmiddel op een droge doek of zorg dat de doek nauwelijks vochtig is.

7. Zijde

Zijde is een erg kwetsbare stof en daarom lijkt het voor veel mensen de beste manier om vlekken in zijde alleen met water schoon te maken. Maar water kan sporen achterlaten. Was het kledingstuk daarom in het wasmachine op het zachtste programma of met de hand met wat wasmiddel. De veiligste optie is om het naar een stomerij te brengen.

Dít is de meest gemaakte schoonmaakfout volgens onze huishoudexpert Lieke:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: The Kitchn. Beeld: iStock