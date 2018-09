Dinsdag tropisch: hele week zomer voor de boeg

Denk je half september nog aan het strand en aan de barbecue? Waarschijnlijk niet. Toch kan het volgende week gewoon.

Het wordt dinsdag namelijk tropisch weer en ook de rest van de week krijgen we, jawel, weer zomer.

Maandag begint de pret en krijgt het zuiden de meeste zon en daar wordt het 23 tot 25 graden. Dinsdag is de lekkerste dag van de week en lokaal kan het zelfs 30 graden worden. Pas vrijdag verdwijnt de warmte waarschijnlijk. De kans op een nieuw record voor deze datum is groot, want op 18 september is het slechts één keer eerder een kleine 30 graden geweest.

Geniet er in ieder geval van, want zeker tot en met donderdag is het goed toeven. Daarna wordt het weer onzekerder en zou het zomaar kunnen dat de herfst écht begint.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock