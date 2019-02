Dit mag je niet missen: dinsdagavond kun je de maan groter dan ooit zien

Je kunt iets heel bijzonders zien als je dinsdagavond 19 februari naar de maan kijkt. De maan verandert dan in een ‘supermaan’, waardoor ‘ie veel groter lijkt dan normaal. Ook is het maanlicht feller dan bij een gebruikelijke volle maan.

Bij een supermaan lijkt de maan 5% groter dan een gemiddelde volle maan. De supermaan van februari staat traditioneel bekend als een sneeuwmaan. Dit komt doordat in deze maand vaak de meeste sneeuw valt.

Advertentie

Constante verandering

Volgens weerbureau Weeronline komt de maan zo groot doordat het hemellichaam dichter bij de aarde staat dan een gemiddelde volle maan. De afstand tussen de maan en de aarde verandert gedurende het jaar. Dat komt doordat de maan geen cirkelvormige, maar een elliptische baan (een soort uitgerekte cirkel) om de aarde heeft. De afstand tussen de maan en de aarde is gemiddeld 384.000 kilometer, maar bij een supermaan staat de maan ‘slechts’ 357.000 kilometer van ons vandaan.

Niet te laat

Op 19 februari zal de volle maan volgens The Independent de grootste en helderste zijn in heel 2019. De supermaan lijkt het grootst aan het begin van de avond, wanneer de zon net onder is. Naarmate de maan haar hoogste punt bereikt, lijkt de supermaan helemaal niet zo groot meer. Dit is om 00.18 uur dinsdagnacht. Ga daarom niet te laat kijken. De zonsondergang is om 18.00 uur en vanaf een uur of 8 is het geheel donker.

Perfect weer

Weeronline gaat er vanuit dat de kans groot is dat je de maan dinsdagavond goed kunt zien, want er zijn dinsdag opklaringen en wolkenvelden. Het blijft droog en de temperatuur zal rond de 7 graden Celsius liggen. Prima weer om even naar buiten te gaan om de prachtige maan te bewonderen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Independent, Weeronline. Beeld: iStock