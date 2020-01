Disney-fans opgelet: ook Bambi krijgt een liveactionfilm!

Kun jij ook geen genoeg krijgen van de Disney-klassieker Bambi? Dan hebben wij goed nieuws voor je! Disney is namelijk momenteel bezig met het maken van een liveactionversie van de tekenfilm uit de jaren 40.

Dat schrijft de website Variety.

Advertentie

Meerdere films

Disney is sinds 2010 al bezig met het ‘reanimeren’ van hun eigen animatiefilms. Dit begon met ‘Alice in Wonderland’ en afgelopen jaar was ‘The Lion King’ nog een grote hit. Dat de remakes populair zijn blijkt wel uit het feit dat de filmstudio inmiddels al een slordige 8 miljoen euro heeft binnengehaald. Hoewel we nog eventjes zullen moeten wachten op de remake van Bambi, kunnen we dit jaar in ieder geval wel al genieten van een liveactionversie van ‘Mulan’.

Verhaal Bambi

Niemand minder dan Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) en Lindsey Beer hebben overigens de taak gekregen om het scenario van Bambi te maken. Het origineel van de film uit 1942 gaat over het jonge hertje Bambi dat zijn plaats in het bos leert kennen samen met zijn vriendjes Stampertje en Bloempje. De film is gebaseerd op het boek van Felix Salten dat in 1923 uitkwam.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: Brunopress