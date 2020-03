Dit betekent het als je hond vaak zijn poten likt

Valt het je op dat je hond, iedere keer dat je naar hem kijkt, zijn voorpoot likt? Dat kan verschillende redenen hebben: van totaal onschuldig tot best ernstig.

Hondenpoten hebben een hoop te verduren. Een hond weet zelf niet eens waar hij op een dag allemaal overheen rent. Schrammen, gebroken nagels en wondjes aan het voetbed: ze lopen het snel op. Als je hond veel aan zijn poten likt, check de poten dan eerst even op verwondingen.

2. Hij kan verveeld zijn

De meest onschuldige reden uit dit rijtje: pure verveling. Jij zit toch ook weleens uit verveling aan je nagels te pulken of je nagellak eraf te krabben?

3. Hij kan angstig zijn

Als je hond veel aan zijn poten likt, check dan even of er iets is wat hem angstig maakt. Als ze bang zijn, is dit namelijk iets wat honden vaak doen. Stel hem gerust en verleg zijn aandacht.

4. Hij kan een allergie hebben

Je hond kan last hebben van een irriterende huidaandoening, veroorzaakt door een allergische reactie. In dat geval zal je hond één bepaald plekje keer op keer likken. Dit kan gaan om een voedselallergie, maar ook om een allergische reactie op een insectenbeet. Lees hier welke huidziektes bij honden het meest voorkomen.

5. Hij kan een infectie hebben

Als je hond zijn poot vaak likt, kan dit leiden tot een infectie. Als er teveel speeksel tussen zijn tenen en kussentjes komt, wordt dit een broedplaats voor bacteriën waardoor een infectie op de loer ligt. Als je hond één van de klachten in dit rijtje heeft, kan een infectie er dus ook nog eens bijkomen. Zorg er daarom voor dat je hond met het likken stopt.

6. Hij kan last hebben van voetschimmel

Net als bij de infectie die hierboven wordt omschreven, kan er bij je hond door teveel speeksel tussen zijn tenen en kussentjes voetschimmel ontstaan. Ringworm is bijvoorbeeld zo’n schimmelinfectie die kan zorgen voor gezwollen tenen. Ook kan je hond last hebben van een gistinfectie. Als je dit vermoedt, ga dan naar de dierenarts.

7. Hij kan verbrande pootjes hebben

In de zomer kan het hete asfalt zorgen voor brandwonden en blaren op de voetzolen van je hond. Als dit het geval is, dan moet dit zo snel mogelijk worden behandeld door een dierenarts. Maar wist je dat de voetzolen van je hond juist ook kunnen beschadigen wanneer het heel koud weer is? Wanneer er zout gestrooid is en je hond loopt hierover heen, kan dit schade aan de zolen toebrengen.

8. Hij kan last hebben van teken

Teken nestellen zich graag op warme plekken, zoals bijvoorbeeld tussen de tenen van je hond. Al dat likken kan betekenen dat je hond probeert om een rottige teek uit zijn vel te krijgen. Lees hier wat je kunt doen om dit te voorkomen, bestrijden en of je hond de ziekte van Lyme kan krijgen.

9. Hij kan last hebben van mijten

Teken lopen honden buiten op. Mijten niet, deze zitten altijd op de huid van je hond. In principe is dat helemaal niet erg, ze houden de huid van je hond in goede conditie. Maar een paar soorten veroorzaken wel irritatie. Als je hond hier last van heeft, zal hij proberen dit weg te likken.

Bron: Purewow. Beeld: iStock