Dít bijzondere natuurverschijnsel is maandagochtend te zien

Heb jij altijd al getuige willen zijn van een totale maansverduistering? Dan loont het om maandagochtend vroeg je wekker te zetten. Tussen 05.45 en 06.45 bevindt de volle maan zich namelijk volledig in de schaduw van de aarde.

En het fijne is dat je geen speciale apparatuur nodig hebt om de eclips te kunnen bekijken. Een verrekijker is al genoeg om de maan wat groter te zien. En met een eenvoudige camera (liefst op statief) is het verschijnsel ook goed te fotograferen.

Advertentie

Donker deukje

De maansverduistering begint eigenlijk al om 04.34 uur. Op dit moment verschijnt er aan de linker bovenrand van de volle maan een klein, donker ‘deukje’. De maan schuift vervolgens heel geleidelijk de aardeschaduw in. De donkere ‘hap’ wordt daarbij steeds groter, totdat er om 05.41 helemaal geen direct zonlicht meer op het maanoppervlak valt.

Oranjerode gloed

Tijdens de eclips is de maan nog wel zichtbaar. Via de dampkring van de aarde komt er namelijk toch nog een klein beetje zonlicht op de maan terecht. Dat licht heeft een rode kleur, net als het licht van de ondergaande zon, dat ook een lange weg door de dampkring aflegt. Hierdoor heeft de verduisterende maan een oranjerode gloed, wat het verschijnsel éxtra indrukwekkend maakt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Volkskrant. Beeld: iStock