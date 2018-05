Dít is volgens ons de ultieme make-upspiegel

Kunstlicht versus daglicht, dat is een wereld van verschil en daar kunnen we als geen ander over meepraten. Elke ochtend gebeurt namelijk hetzelfde: waar in het badkamerlicht je make-up nog perfect zat, verraadt het daglicht gekke strepen die je eerder nog niet waren opgevallen. Maar voor dít probleem is nu eindelijk dé oplossing.

Want er is een nieuwe lijn make-upspiegels op de markt. Met de innovatieve spiegels van het merk simplehuman zit jouw make-up zowel binnen als buiten perfect. Dit komt door het ingebouwde verlichtingssysteem dat werkt met een accu en natuurlijk zonlicht nabootst. Rondom de spiegel schijnt een helder licht zodat je jezelf kan zien in het beste daglicht, met als gevolg dat je – eenmaal opgemaakt de deur uit – niet voor ongewenste verassingen komt te staan.

Stukje zekerheid

De make-upspiegels zijn er in verschillende soorten en maten. De meeste varianten beschikken over een ingebouwde bewegingssensor; deze voelt het aan als je met je gezicht dichter bij de spiegel komt zodat het licht automatisch aan springt. Ideaal zo’n spiegel, maar ze zijn niet goedkoop. Zo kost een klein tafelmodel bijna 150 euro en heb je de grootste variant voor bijna 400 euro in je bezit. Maar met de spiegel koop je ook een stukje zekerheid en vertrouwen, dus dat maakt het de afweging misschien wel waard?

Bron: simplehuman. Beeld: iStock.