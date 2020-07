Dít moet je doen als je last hebt van paddenstoelen in je gazon

Heb je deze zomer een nieuw stuk gras aangelegd met graszoden, dan kan je weleens last hebben van kleine paddenstoelen in je gazon. Wat doe je hiertegen?

En kan het hebben van paddenstoelen in het gazon eigenlijk kwaad?

Vaak wordt er bij graszoden gebruik gemaakt van organische bemesting, want hierdoor wortelen de graszoden sneller en sterker. Maar soms wordt niet alle bemesting tegelijkertijd opgenomen. Wanneer het ook nog eens warm weer is, kan de bemesting zorgen voor kleine paddenstoelen. Zeker bij vochtig weer en de juiste temperaturen groeien de schimmels en komen er paddenstoelen tevoorschijn.

Maak je niet druk, want deze paddenstoelen zijn onschuldig. Ze zijn niet schadelijk voor het gazon en verdwijnen vaak vanzelf weer. Ben je er niet blij mee? Dan kun je ze ook met de hand uit de grond trekken of het gras gewoon maaien. Dit zorgt niet voor schade of iets dergelijks.

Bestrijden

Het gebeurt dus vaak bij een nieuw gazon. Maar soms hebben mensen ook jaren na de aanleg van het gazon nog last van paddenstoelen. Ook dit kunnen onschuldige paddenstoelen zijn, maar sommigen hebben ook last van terugkerende zwammen of enorme heksenkringen. In dat geval kun je deze schimmels bestrijden, maar zoek voordat je daarmee begint dus wel even uit om welke soort paddenstoel het gaat.

Beluchten

Om ervoor te zorgen dat de paddenstoelen weggaan en niet meer terugkomen, is het belangrijk om je gazon z’n tijd goed belucht en maait. Wanneer je het gras regelmatig maait, krijgen de paddenstoelen bijna geen kans om te groeien. Ook het gazon beluchten is belangrijk en zorgt ervoor dat het gras gezond blijft. Je prikt dan kleine gaten in de toplaag, zodat het gras beter kan ademen en beter in staat is het water af te voeren naar de wortels. Denk van tevoren goed na op welke manier je je gazon wil beluchten.

