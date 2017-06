Dít Europese land heeft het beste vakantieweer

Op zoek naar een vakantiebestemming waar je zo goed als verzekerd bent van mooi weer? Dan kun je het beste naar Griekenland gaan, zo blijkt uit een analyse van RTL Nieuws.

Griekenland is in de zomermaanden namelijk gemiddeld het warmst en ook nog eens het op één na droogste land van Europa.

Juli en augustus

De analyse van RTL Nieuws is gebaseerd op gegevens van het Amerikaanse weerinstituut NOAA. Uit die gegevens blijkt dat het in Griekenland in de maanden juli en augustus gemiddeld 27 graden is en dat er gemiddeld maar vijf dagen zijn waarop een bui valt.

Vijf warmste landen

Ook in Montenegro en Malta is het in de zomer boven de 25 graden. Malta is in de zomer het droogste land van Europa. De vijf warmste Europese landen in de zomer?

Griekenland (26,8°C) Malta (26,7°C) Montenegro (25,6°C) Spanje (24,1°C) Italië (24,0°C)

Het natste land

Geen zin om je vakantie in de regen door te brengen? Dan kun je Ierland maar beter skippen. Dit is in zomermaanden namelijk het natste land van Europa. Op gemiddeld driekwart van de dagen valt er daar wel een bui. En warm is het daar ook niet: zo is het er in de zomer gemiddeld maar 15 graden. Ter vergelijking: alleen in IJsland en Noorwegen is het kouder.

De vijf koudste landen

IJsland (10,3°C) Noorwegen (13,6°C) Ierland (14,7°C) Isle of Man (14,9°C) Zweden (15,1°C)

Welke week

Toch heeft niet alleen je vakantiebestemming invloed op het weer. Ook de week waarin je weggaat speelt een grote rol. Zo is de week van 15 juli de beste week voor Nederlanders om op vakantie te gaan. Op dat moment is het namelijk het warmst in de 5 meest bezochte landen voor een lange vakantie in de zomer. Deze landen zijn volgens het CBS: Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Spanje. Kun jij nog geen vrij krijgen in juli? Niet getreurd: de laatste week van augustus is ook nog een goede optie. Dit is de droogste week in de populaire vakantielanden.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock