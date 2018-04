Dít is het beste moment om goedkoop vliegtickets te scoren

Ze zeggen weleens dat dinsdag de beste dag is om goedkoop vliegtickets te scoren, maar uit een nieuw onderzoek van CheapAir blijkt dat je het waarschijnlijk toch maar beter op een ander moment kunt doen.

Het zou namelijk het beste zijn om gemiddeld 70 dagen van tevoren vliegtickets te kopen.

Analyse vliegreizen

Voor het onderzoek analyseerde CheapAir bijna drie miljoen vliegreizen die plaatsvonden in 2017. Per reis werd gekeken hoe bijvoorbeeld de prijs verandert als je 320 dagen van tevoren boekt of slechts een dag van tevoren. Door deze informatie met elkaar te vergelijken hebben ze hét goedkoopste moment gevonden om te boeken, namelijk gemiddeld 70 dagen van tevoren.

Verschil per seizoen

Het beste moment verschilt namelijk wel per seizoen. Als je bijvoorbeeld goedkoop tickets wil scoren voor een winter(sport)vakantie, dan kun je het beste 62 dagen van tevoren boeken. Wil jij graag op vakantie in de lente? Dan moet je nog iets eerder zijn, namelijk 90 dagen. Voor het boeken van een vakantie in de zomer hoef je het minst lang te wachten: dit kun je namelijk het beste 47 dagen van tevoren doen. De goedkoopste tickets voor het najaar koop je 69 dagen voor je reis.

Bron: CheapAir. Beeld: iStock