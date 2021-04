Een niesende kat is een aandoenlijk tafereel. Maar gebeurt het vaak en blijft het neusje van ’t beestje snotterig? Dan kan je huisdier zomaar eens te maken hebben met niesziekte. Gelukkig is er wel wat tegen te doen.

We zetten de symptomen én behandelstappen voor je op een rij.

Niesziekte heet officieel Feline Panleucopenie en is een zeer besmettelijk virus. Deze kattenziekte wordt veroorzaakt door het panleukopenievirus. De meeste besmettingen vinden bij jonge katten plaats via de neus of het maagdarmkanaal. Maar de kat kan ook indirect besmet raken door bijvoorbeeld contact met een besmet voerbakje, een vloerkleed of speeltje waar het virus op zit.

Hardnekkig

Het betreft namelijk een zeer hardnekkig virus dat resistent is tegen de meeste desinfectiemiddelen. Zelfs een jaar na aanraking kan het virus nog voor besmetting zorgen. Jonge kittens kunnen de niesziekte ook al oplopen in de baarmoeder, wat kan leiden tot doodgeboorte.

Symptomen

Vermoed je dat je kat de niesziekte heeft opgelopen? Let dan op de volgende symptomen, want niet alleen niezen wijst op het virus. Dit gaat namelijk gepaard met loomheid, hoge koorts en braken, overmatig kwijlen en diaree. De kat zal niet willen eten of drinken en zichtbaar buikpijn hebben als het getroffen is door het virus.

Inenten

Voorkomen is in het geval van niesziekte beter dan genezen. Kattenbaasjes kunnen hun huisdier daarom het beste laten inenten. Zo’n vijftig procent van de beestjes die niesziekte hebben gehad, blijven namelijk besmettelijk voor andere katten. Inenten moet gebeuren met 9 en 12 weken, en nogmaals op het 1e levensjaar van de kat. Daarna is eens per drie jaar de inenten herhalen voldoende.

Behandelen

Behandelen is lastig. Is je kat ernstig ziek? Dan zal -ie moeten worden opgenomen en een infuus toegediend moeten krijgen. Bij diertjes met een chronische niesziekte kun je klachten wat verzachten door het voer op te warmen en neusdruppels te geven.

Bron: Margriet. Beeld: Getty