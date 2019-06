Dit is de ideale tuinstoel voor deze zomer

Even lekker achterover hangen in een lekkere lounge stoel en relaxen? De Acapulco Lounge stoel is een leuke en vrolijke stoel die je tuin kleurrijk om kan toveren. Een echte eyecatcher voor je tuin.

Mensen die naar de Libelle Zomerweek zijn geweest, hebben de lounge stoel vast wel voorbij zien komen. Hij is ideaal voor de zomer en zit ook nog eens heerlijk. Met het mooie weer wat eraan zit te komen is het heerlijk als je lekker kunt ontspannen en achterover kan hangen.

Advertentie

Bovendien hoeft je je geen zorgen te maken waar je ‘m nou moet laten in de winter, want hij is regenbestendig en onderhoudsarm.

Interieur

Kan jouw tuin wel wat vrolijks gebruiken? De lounge stoel is in meerdere kleuren te verkrijgen, dus maak van jezelf een stylist en combineer de kleuren met elkaar. Zo zorg je dat je balkon, terras of tuin een vrolijk zomers tintje krijgt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock