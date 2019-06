Dít is de reden dat basilicumplantjes zo snel doodgaan (en dit kun je er aan doen)

Als jij weleens een basilicumplantje bij de supermarkt hebt gekocht, dan weet je hoe moeilijk het is om deze in leven te houden. De meeste plantjes verpieteren al na een paar dagen en dit blijkt niet echt toeval te zijn.

De plantjes krijgen namelijk nét genoeg voeding om het tot je huis te halen, zo ontdekte de onderzoeksploeg van het YouTube-kanaal Foodbusters.

Lage prijs, lage verwachtingen

Als ze meer voeding zouden krijgen voordat ze bij jou terechtgekomen, is de overlevingskans van de plant stukken groter. Maar helaas betekent extra voeding ook duurdere planten. Voor de lage prijs die je ervoor betaalt, kun je eigenlijk ook niet meer verwachten.

Veelgemaakte fout

Toch heeft je plantje echt nog wel potentie, mits je ‘m thuis op de juiste manier verzorgt. Basilicum heeft warmt, licht en water nodig. Vooral bij dit laatste gaat het vaak mis, omdat mensen een gietertje gebruiken. “Dat moet je absoluut niet doen”, zo vertelt teler Piet Buijsman. Op deze manier ontpopt de potgrond aan de bovenkant zich namelijk als voedingsbodem van schimmels.

Zó moet het wel

Hoe je dan wel water moet geven? Het water moet niet van boven komen, maar van onder. Zet de pot zo’n 10 minuten lang in een schoteltje met water. Let er op dat het niet te nat is. “Want anders verzuipt hij”, aldus Piet Buijsman. Zet ‘m vervolgens op een lichte plek neer waar er geen sprake is van tocht. Wedden dat je plantje deze keer stukken langer meegaat?

Bron: YouTube Foodbusters. Beeld: iStock