Dít is de reden dat hotels eigenlijk altijd witte lakens gebruiken

Wat is er nu lekkerder dan na een lange dag in een perfect opgemaakt hotelbed ploffen? Zo’n groot luxe bed met zachte kussens, een zijdezacht dekbed en witte lakens. Heerlijk, toch?! Maar heb je je weleens afgevraagd waarom de lakens in een hotel altijd wit zijn?

Wit is nu eenmaal niet de gemakkelijkste kleur, aangezien je er werkelijk elke vlek op ziet. Toch kiezen de meeste hotels steevast voor witte lakens.

Makkelijkste optie

Volgens Emma Hooton, interieurontwerper bij Tielle Love Luxury, doen ze dit expres: witte lakens verouderen namelijk niet en verliezen ook hun kleur niet. Bij lakens met een kleurtje kan dit wel gebeuren. De kleur vervaagt sneller en het ziet er al na een paar wasbeurten niet meer zo schoon en nieuw uit. Als je je bedenkt dat de lakens in een hotel ontzettend vaak worden gewassen, is het niet zo gek dat de meeste hotels voor witte lakens kiezen.

Ziet er beter uit

Maar dat is niet de enige reden: witte lakens brengen namelijk ook rust in de kamer. Het is de perfecte achtergrond voor kleurige kussens, die extra goed uitkomen tegen de witte lakens. Het maakt het bed net even extra aantrekkelijk.

Bron: Cosmopolitan UK.