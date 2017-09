Dít is waarom flamingo’s roze zijn

Wij houden van flamingo’s. Op vakantie zie je minimaal 10 opblaasbare varianten per strand en je ziet de roze vogels tegenwoordig op veel T-shirts, tassen en bikini’s. Maar wist je dat flamingo’s van oorsprong eigenlijk helemaal niet roze zijn?

Integendeel. Ze zien er bij hun geboorte grijs-donkerblauw uit. Vervolgens worden hun veren wit, zolang er geen pigment wordt opgenomen. De roze kleur krijgen ze door hun voedsel!

Hun menu

Het werkt als volgt: jonge flamingo’s eten algen en wieren en deze bevatten een bepaalde hoeveelheid kleurstof (carotenoïde). Garnaaltjes en andere kreeftachtigen houden ook van dit voedsel. Als de flamingo ouder wordt, komen die garnaaltjes op het menu te staan, waardoor de vogel nog steeds veel caroteen binnenkrijgt. Flamingo’s nemen deze kleurstof op hun veren en zo ontstaat de roze kleur. Aha!

Grappig weetje

Flamingo’s in de dierentuin waren vroeger wit. Dit had niets met afkomst te maken, maar puur met hun dieet! Tegenwoordig krijgen flamingo’s in de dierentuin vaak een aangepast dieet, waardoor ze wel hun roze kleur behouden.

Bron: Avifauna. Beeld: iStock