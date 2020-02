Dit is wat mannen écht willen krijgen op Valentijnsdag

Misschien is het bij jou ook alweer een beetje begonnen: valentijnsstress. Of je het nou viert of niet, vaak wil je op dé dag van de liefde toch iets speciaals doen voor je partner. Maar wat wil hij écht hebben? Nou, dit dus.

En geen stress: je bent nog ruim op tijd voor dit cadeau.

Het #1 cadeau

De kans bestaat dat je je inspiratie voor cadeaus voor je partner soms even kwijt bent. Het is ook ingewikkeld om iedere keer weer iets origineels te bedenken om te geven. Daarom deed Groupon onderzoek onder 1000 Nederlanders om erachter te komen waar we nou echt blij van worden. En wat bleek? Het grootste deel van de mannen wil het liefst 1 ding: sex.

Tijd voor elkaar

Oké, dat klinkt misschien een beetje kort door de bocht. Maar er zit meer achter. Mannen willen namelijk gewoon graag iets krijgen om verwend te worden én waarbij ze het gevoel krijgen dat de ander echt aan hem heeft gedacht. Zo onthulden 10 mannen aan het Amerikaanse Cosmopolitan wat voor hen het beste cadeau zou zijn. Bijna niemand kwam met een fysiek cadeau. Iedereen gaf aan dat ze een diner, een activiteit en tijd voor elkaar het leukst vonden. En ja, wel vaak met een spannende twist.

Diner en een massage

Zo vertelt één man dat hij het liefst zijn vrouw mee zou willen nemen om een hapje te eten en vervolgens naar de bioscoop zou gaan. Daarbij vindt hij het leuk als de avond wordt afgesloten met zijn vrouw in een verrassend lingeriesetje. Een andere man zou het liefst samen thuis een lekker diner koken met een goede fles wijn erbij en de avond afsluiten met een massage en een leuke tijd in bed.

De perfecte combinatie lijkt dus te zijn: quality time en sex. Als dat niet budgetvriendelijk is…

Zin om uit te pakken? Seksvlogger Rianne S. geeft je een goede massagetip om op 14 februari uit te proberen.

