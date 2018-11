Hangen we dit jaar massaal deze kerstversiering in de boom?

Ja-ha, we weten het: Sinterklaas is nog niet eens in het land en we hebben het al over Kerst. We kunnen er niks aan doen. Ons hart gaat toch een beetje sneller kloppen zodra de feestverlichting in de straten hangt en de eerste kerstversiering in de winkel ligt.

De tijd van een traditionele kerstboom met rood en groen ligt allang achter ons. Hoewel die kerstklassieker altijd goed is, kan je het qua versiering tegenwoordig zo bont maken als je wilt. Dat levert niet alleen een vrolijke, maar ook nog eens een persoonlijke boom op.

Planeten

Na alle felgekleurde flamingo’s en prachtige panters, zien we nu kerstballen die zijn omgetoverd tot planeten. Pluto, Uranus en Jupiter hang je dit jaar gewoon in de boom. Deze glazen ornamenten zijn handgeschilderd en lekker origineel. Geen boom dit jaar maar wel fan van deze ballen? Een beetje knutsel-ster maakt er dan een mobile van. Feestelijk, toch?

Dit bericht bekijken op Instagram Celebrate home for the holidays. 🌏 Planetary Glass Ornament Set Een bericht gedeeld door ThinkGeek (@thinkgeek) op 16 Okt 2018 om 12:21 (PDT)

Bron: Bored Panda. Beeld: iStock, Thinkgeek