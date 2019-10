Dit kost het je als je je verwarming 1 graad hoger zet

Het begint buiten fris te worden en zeker ’s nachts koelt het nu behoorlijk af. Dan is het natuurlijk maar wat lekker om de verwarming omhoog te draaien.

Maar zonder dat je het doorhebt kost dat je aardig wat geld, blijkt.

Advertentie

Dat scheelt

Zelfs als je de verwarming maar één graad omhoog zet, ben je zeker 50 tot 80 euro per jaar extra kwijt aan stookkosten. In de helft van de huishoudens staat de thermostaat op 21 graden Celsius, en als je dus zou kiezen voor 20 graden in huis, dan bespaar je daar minstens 50 euro in een jaar mee. Ook die kleine beetjes maken uit dus, want 1 graad warmer stoken betekent gemiddeld 7% meer kosten voor verwarming.

Wat ook slim is, als je dan toch wat geld wilt besparen… Investeer in een nieuwe ketel. Een nieuwe ketel is al snel 20% tot 25% zuiniger dan een oud exemplaar en daar bespaar je dan weer 270 euro per jaar mee. Dat komt omdat nieuwe ketels de pomp automatisch afstellen, waardoor je minder elektriciteit verbruikt. Vaak de moeite en de investering waard, dus. En niet alleen goed voor je bankrekening: ook nog eens beter voor het milieu.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Warm Garant. Beeld: iStock